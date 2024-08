São Paulo x Nacional, AO VIVO, na Voz do Esporte, às 17h30

O São Paulo recebe os uruguaios do Nacional nesta quinta-feira (22/8), às 19h (de Brasília), no MorumBis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, em Montevidéu, as equipes empataram sem gols no Uruguai. Assim, quem vencer no Cícero Pompeu de Toledo avança para as quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua jornalda Esportiva a partir das 17h30 (de Brasília), com o tradicional esquenta que te coloca com dentro de todas as informações das equipes. Com a bola rolando, Cesar Tavares estará na transmissão.

Além da narração do premiado Cesar Tavares, a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Figueiredo Jr nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Confira São Paulo x Nacional clicando na arte acima a partir das 17h30.