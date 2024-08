São Paulo tem grande retrospecto contra uruguaios no Morumbis

Contudo, os outros confrontos só tiveram vitórias são-paulinas. O Tricolor enfrentou o Nacional-URU duas vezes no Morumbis, ambas pelas oitavas de final da Libertadores. E o placar foi o mesmo nas duas oportunidades: 2 a 0. A primeira vez aconteceu em 1992 e a segunda, em 2008.

Além disso, o São Paulo enfrentou o Defensor Sporting duas vezes (1982 e 2009), o Danúbio (2015) e o Rentistas (2021), em todas saiu vitorioso. Por isso, o grande retrospecto é a aposta do time comandado por Luis Zubeldía para a noite desta quinta-feira.

No jogo de ida, as equipes ficaram empatadas no 0 a 0, jogando no Gran Parque Central, em Montevidéu. Assim, quem vencer no Morumbis avança para as quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão da vaga para as penalidades máximas.