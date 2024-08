Marcelo D2 elogia ídolo do Atlético: ‘Nem Ronaldo chegou perto’

Músico também falou sobre partidas históricas do Flamengo e sua relação com o clube carioca desde a infância

“Reinaldo jogava muito. Comparando com o que você mencionou sobre seu pai, é importante notar que o Endrick ainda é uma promessa e não dá para comparar. Quanto ao Richarlison e ao Gabriel Jesus, eles não têm grandes centroavantes. Para mim, nem Ronaldo Fenômeno nem Adriano, que são geniais, chegaram perto do Reinaldo”, afirmou Marcelo D2.

O cantor Marcelo D2, renomado artista da música brasileira e flamenguista fervoroso, elogiou o ex-atacante Reinaldo durante uma entrevista ao “Charla Podcast”. Quando o artista foi questionado sobre o Flamengo, partidas históricas e jogadores que assistiu em ação, ele destacou o ex-jogador do Atlético.

“Reinaldo jogava no nível do Romário, ou até acima. Lembro de uma partida em que o Flamengo fez 1 a 0, depois empatou, o Atlético fez 2 a 1 e, em seguida, 2 a 2. No segundo gol, Reinaldo estava machucado. Mesmo assim, ele recebeu um cruzamento e, capengando, bateu de primeira. O gol foi sensacional. Eu pensei: ‘Caraca, não é possível’”, concluiu.

Reinaldo disputou 475 jogos pelo Atlético e marcou 255 gols. A Massa o considera o maior ídolo da história do clube mineiro.