Jogador do Boca recebe vermelho relâmpago contra Cruzeiro

Advíncula fez falta dura com 15 segundos e foi expulso

O jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors, da Argentina, começou quente, nesta quinta-feira (22), no Mineirão. Com apenas 15 segundos, o lateral-direito Advíncula fez uma falta dura em Lucas Romero e recebeu cartão vermelho, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Veja os resultados das oitavas da Sul-Americana!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A expulsão relâmpago de Advíncula prejudicou o Boca Juniors. Dessa forma, o Cruzeiro sobrou na partida. Em apenas 20 minutos, a Raposa marcou duas vezes, com Matheus Henrique aos oito e, em seguida, com Walace, aos 20. Porém, o Boca descontou aos 47, com Giménez.