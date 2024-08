Flamengo anuncia contratação de promessa paraguaia

Jorge Mora, de 18 anos, estava no Sol de América e chega para o sub-20 do clube carioca. Ideia é que meia logo siga para o profissional

Promessa do futebol paraguaio na área! O Flamengo informou, na tarde desta quinta-feira (22), a contratação em definitivo do meia Jorge Mora, de apenas 18 anos, que estava no Sol de América. O jogador assinou contrato até 2026, com opção de renovação por mais dois anos e meio.

O meia vai defender a equipe do sub-20 do time carioca. No entanto, o planejamento para a promessa paraguaia é que, na sequência, o jogador possa atuar pelo profissional do Rubro-Negro, priorizando assim, seu desenvolvimento durante a transição.

Para conseguir a contratação do jogador, o Flamengo venceu uma forte concorrência brasileira. O Fortaleza estava em negociações avançadas para contar com o jogador no elenco. No entanto, em uma reviravolta, o clube carioca conseguiu negociar e terá Jorge Mora em breve no Rio de Janeiro.