A cara de Neymar? Mãe de suposta filha do jogador compara fotos

À espera da realização do teste de paternidade do atacante Neymar em relação a Jázmin Zoé, de 10 anos, Gábriella Gáspár decidiu dar uma demonstração sobre a semelhança entre o jogador e a criança. Em sua rede social, a húngara colocou lado a lado uma foto do camisa 10 e da possível filha do camisa 10.

Na montagem, Neymar aparece ainda nos primeiros anos de vida, assim como Zoé.