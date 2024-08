Villasanti expõe frustração com queda do Grêmio na Libertadores: ‘Dói muito’

Volante também comentou que restará ao Imortal dar resposta rápida na Série A para evitar mais um revés depois de eliminações nos pênaltis Crédito: Jogada 10

O Grêmio sofreu mais um baque na temporada com a eliminação nas oitavas de final da Libertadores. O Imortal perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, no jogo de volta, no Maracanã, na última terça-feira (20). Como o time gaúcho venceu pelo mesmo placar, de virada, no duelo de ida, a decisão foi para os pênaltis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim como na queda nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho levou a pior nas penalidades. Situação que ocorreu duas semanas atrás. Ou seja, segundo revés consecutivo em confrontos decisivos. Nathan e Cristaldo desperdiçaram suas cobranças no 4 a 2 para o Fluminense. Após o embate, o meio-campista Villasanti admitiu a frustração com mais uma eliminação na temporada.

“Foi uma derrota dolorosa. Todos tinham confiança de passar. A gente ficou fora, dói muito”, confessou o volante. Em seguida, o jogador paraguaio apontou que o time tem que priorizar uma resposta rápida no Campeonato Brasileiro. Exatamente para compensar os resultados abaixo das expectativas. Além de evitar mais uma decepção na temporada, já que ainda luta contra o rebaixamento. “Todos que bateram tinham confiança. Não pensamos na última eliminação. Mas não deu certo”, complementou Villasanti.

Nathan tenta explicar falha na cobrança de pênalti O meio-campista Nathan entrou nos acréscimos do segundo tempo, na vaga de Soteldo, exatamente com a responsabilidade de cobrar o pênalti. Ele foi o segundo a cobrar, mas desperdiçou a oportunidade. De acordo com o meio-campista, o principal motivo pelo erro foi a falta de tempo para se ambientar no jogo. O seu comandante, Renato Gaúcho, discorda desse argumento. ““Nem é questão da pressão, entrar frio para bater o pênalti, acho que me prejudicou um pouco. Faz parte do futebol, tentei, fui corajoso. Renato pediu para eu entrar e bater o pênalti. Quando o Reinaldo se propôs a bater o primeiro, falei que bateria o segundo. Fui infeliz e errei. É manter a cabeça erguida,” declarou com tristeza Nathan. Promessa do Grêmio de saída O atacante Gustavo Nunes, autor do gol da derrota do Grêmio para o Fluminense, admitiu que o duelo foi o último de sua passagem pela equipe.