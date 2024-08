Sport x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (22), o Sport receberá a equipe do Coritiba em duelo pela 22ª rodada da Série B. Considerada uma partida de Série A, os times ainda sonham com o retorno à elite do futebol nacional. Assim, ambos terão novidades em suas equipes para o duelo que será na Arena Pernambuco.

Como chega o Sport

O Leão da Ilha encerrou sua preparação para o jogo no CT José de Andrade Médicis. O técnico Guto Ferreira deve promover mudanças: o volante Fábio Matheus substituirá Felipe, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Zé Roberto entrará no lugar de Gustavo Coutinho. O Sport, aliás, ocupa a sexta colocação e soma 32 pontos.

Como chega o Coritiba

Ainda na zona intermediária da Série B, o Coxa sonha com o acesso, mas está longe do G4. Porém, para continuar sonhando, precisa pontuar e entrará em campo com Lucas Ronier e Robson no ataque.

SPORT X CORITIBA

Série A – 2024 – 22ª rodada / Série B

Data e horário: 22/8/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco

SPORT: Caíque França; Di Plácido, Allyson, Luciano Castán e Igor Cariús; Luciano, Fábio Matheus e Fabricio Domínguez; Lucas Lima, Wellington Silva e Zé Roberto. Técnico: Guto Ferreira

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Morelli e Sebastián Gómez; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Robson. Técnico: Jorginho

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima – MG

Assistentes: Leonardo Pereira e Augusto Magno Ramos, ambos de Minas Gerais

VAR: Marcos Ferreira (MG)