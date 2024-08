Série B: Vila Nova derrota Operário no Paraná e entra no pelotão de acesso

O Vila Nova-GO não se intimidou com o Fantasma na Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, derrotou por 3 a 2 o Operário na noite desta terça-feira (20), em Ponta Grossa (PR), pela 22ª rodada.

Vinicius Mingotti abriu o placar para os anfitriões, mas Junior Todinho, Emerson Urso e João Lucas viraram para os goianos na etapa final do jogo no Estádio Germano Krüger. Felipe Garcia ainda descontou para o Alvinegro no fim.

Com o segundo triunfo seguido, o Tigre entrou no G4. Isso porque chegou a 36 pontos, pulando para a quarta posição. Mas precisará torcer por um tropeço do América-MG diante da Chapecoense na quarta-feira.