Palmeiras x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (21/8), Palmeiras e Botafogo lutam por uma vaga às quartas de final da Libertadores. Trata-se do jogo de volta. Como venceu na ida por 2 a 1, o time carioca tem a vantagem do empate Se o Verdão vencer por um gol, pênaltis. Por dois ou mais gols, classificação direta. O duelo começa às 21h30 no Allianz Parque, mas a Voz do Esporte inicia a sua cobertura bem antes, com o pré-jogo de primeira, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará com a narração.

O premiado Cesar Tavares narra este duelo ente Palmeiras e Botafogo pela Libertadores. Contudo, a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Elcio Mendonça nos comentários e Rogério Souza nas reportagens. Então, você já sabe. Clique na arte acima a partir as 20h (de Brasília e não perca nada deste duelo sensacional entre dois dos maiores times do Brasil.