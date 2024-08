Mano Menezes revela lesão ‘crônica’ de Cano no Fluminense

Mano revelou, na coletiva após a passagem nos pênaltis, que o argentino sofre com problema crônico no pé direito e atuava com dores, o que atrapalhava seu rendimento.

Após a classificação diante do Grêmio, na última terça (20), pela Libertadores , o técnico do Fluminense, Mano Menezes, falou sobre a condição física de Germán Cano. O atacante está fora de ação há quase um mês, visto que seu último jogo foi contra o Palmeiras, em 24 de julho, no Maracanã.

“A questão do (Germán) Cano é um pouco mais crônica. Chegou no momento que estava atrapalhando demais o rendimento do atleta. Você se submete, o atleta quer ajudar, quer entrar em campo, quer fazer gol, o time está precisando dos gols, e aí não temos nem uma coisa, nem outra coisa. E eu, quando cheguei aqui, disse aos jogadores que nós íamos trabalhar para colocá-los em campo no seu melhor. E quando passássemos a fazer uma recuperação de lesão, íamos fazê-la de forma completa”, analisou.

Planejamento do Fluminense sofreu em 2024

Mano prosseguiu, falando sobre a preparação do Fluminense para a temporada 2024. Ele lembrou que o Tricolor disputou o Mundial de Clubes, realizado no fim de 2023, na Arábia Saudita, e que isso interferiu no planejamento deste ano.

“A questão das lesões exige uma análise bem mais profunda para você fazer. Às vezes, o calendário é muito extenso do ano anterior. O Fluminense disputou o Mundial (2023), então você inicia de forma diferente a preparação do ano seguinte. A preparação fica mais curta e a nossa já é muito curta, então temos casos e casos”, disse.