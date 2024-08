Jogador argentino detona arbitragem de Atlético-MG x San Lorenzo

Além da queda na Libertadores, o zagueiro Gastón Campi saiu furioso com a arbitragem do jogo entre Atlético-MG e San Lorenzo. O confronto que aconteceu na Arena MRV terminou com triunfo do Galo por 1 a 0 .

Campi destacou que o contexto em que se deu a eliminação do Ciclón o deixava bastante irritado. Tanto pela dedicação dele e de seus companheiros como quando se olha a diferença orçamentária que existe entre os clubes na atualidade.

Desabafo

“A verdade é que o árbitro… Ele passou o segundo tempo inteiro conversando com o Vargas. Talvez eles vão jantar juntos agora. É uma vergonha. DEle disse que deu 10 minutos, mas não foram jogados nem cinco. Um papelão. (O jogo) Ficou parado porque eles se dedicaram a ganhar tempo”, disse o zagueiro.

“Estou orgulhoso dos meus companheiros porque demos tudo de nós e tivemos as chances mais claras. Eles não jogaram nada, não conseguiram fazer nada. Estou irritado com o árbitro, mas estou feliz com o que fizemos, merecíamos ter passado. O árbitro, um papelão, jogou pra eles, o 12º jogador. Estou tranquilo com o que fizemos. Irritado porque ficar de fora dessa maneira te dá raiva porque eles não nos superaram em nenhum momento. Um time que tem um orçamento muito maior do que o nosso, muito mais opções”, acrescentou.