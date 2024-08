Inter busca renovação de contrato com promessa da base; multa é de R$240 milhões

O Internacional busca renovar o contrato de uma promessa da base que tem chamado a atenção. Ricardo Mathias, de 18 anos, estreou no profissional com Roger Machado e já é alvo de sondagens de grupos de clubes estrangeiros que operam no Brasil. No entanto, ainda não houve proposta oficial.

Dessa forma, o Colorado busca renovar o contrato com o centroavante de 1,92m de altura. Atualmente, o vínculo entre o jogador e o clube gaúcho vai até julho de 2025. Em caso de venda para o exterior, a multa é superior a 40 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 239,6 milhões. Por outro lado, a multa para venda nacional é de duas mil vezes o salário do jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O centroavante teve oportunidade com Roger nos últimos três jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro. Ricardo Mathias entrou contra o Athletico Paranaense, Juventude e Atlético Goianiense. Ao todo, o jogador ficou em campo 33 minutos pelo Colorado, mas já foi o suficiente para chamar atenção.