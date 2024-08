Fluminense atinge feito inédito na Libertadores; saiba

Ao eliminar o Grêmio, na última terça (20), Tricolor venceu uma disputa de pênaltis pela primeira vez na história no torneio

Antes, a equipe, que conquistou a Glória Eterna de maneira inédita na edição passada, em 2023, caíra em duas oportunidades dessa maneira. A primeira, bastante dolorosa, foi em 2008, na final contra a LDU, também no Maracanã.

Ao eliminar o Grêmio, na última terça-feira (20), no Maracanã , o Fluminense conseguiu um feito inédito em sua história na Libertadores. Afinal, foi apenas a primeira vez que o Tricolor carioca venceu uma disputa de pênaltis no torneio.

Na ocasião, o Fluminense conseguiu uma grande remontada após perder por 4 a 2 em Quito, no jogo de ida. Na volta, precisando vencer por dois gols de diferença para levar para prorrogação/pênaltis (à época, a regra de gol fora de casa não valia na final), ainda saiu atrás com gol de Bolaños.

Mas, graças a um hat-trick histórico de Thiago Neves, o Flu virou para 3 a 1 e levou a decisão para o tempo extra. Após 30 minutos sem gols, a disputa foi para os pênaltis, com a LDU levando a melhor (3 a 1).

14 anos depois o Tricolor carioca voltaria a testar o coração do torcedor em penalidades. Foi na terceira fase (a última antes da fase de grupos), contra o Olimpia (PAR). Desta vez, quem saiu na frente foi o Flu, ao vencer por 3 a 1 no Maracanã. Na volta, porém, os paraguaios fizeram uso da força de sua torcida para fazer 2 a 0 e sair com a vaga na disputa por pênaltis (4 a 1).