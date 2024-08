Diretor do Santos é hostilizado no Brinco de Ouro

Alexandre Gallo foi alvo de xingamentos dos torcedores do Guarani e deixou camarote do estádio

O caso ocorreu logo após o gol do Santos, aos 23 minutos do segundo tempo, com o lateral-esquerdo Escobar. O diretor comemorou bastante e gerou irritação de torcedores do Bugre. Dessa forma, a Polícia Militar precisou agir e, rapidamente, tirou o dirigente do camarote que estava destinado aos santistas.

O Guarani conquistou um ponto importante contra o Santos , mas do lado de fora do gramado alguns torcedores passaram dos limites. O dirigente santista Alexandre Gallo foi alvo de xingamentos e, assim, precisou deixar o camarote do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Depois, foi a vez dos torcedores do Guarani comemorarem, já que Anderson Leite marcou o gol do empate aos 43 minutos do segundo tempo. O empate, no entanto, não tirou o Bugre da lanterna, mas mantém a boa sequência da equipe no returno da Série B do Brasileirão.

Com o empate, o Santos ficou na segunda colocação com 38 pontos. O Peixe volta a campo no próximo sábado (24), às 16h (de Brasília), contra o Amazonas, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão.

