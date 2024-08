Copa do Brasil: Flamengo enfrenta Bahia. Poderia ser pior

O Esporte Clube Bahia, adversário do Flamengo nas quartas da Copa do Brasil, apresenta um aspecto curioso: é melhor fora de casa. Sábado passado, por exemplo, fez 2 a 0 no Grêmio, em Caxias do Sul, com alguma facilidade. Parece que a pressão da torcida, na Fonte Nova, atrapalha. E a partida de volta será no Maracanã.

Mas o problema do Flamengo, de qualquer maneira, é amplo. Tem jogado mal em qualquer situação, pois necessita, com urgência, de um técnico capaz de compreender a identidade, o tamanho, a torcida e o orçamento do clube. É provável a sua demissão após a possível tragédia em La Paz.

Na realidade, o sorteio poderia ser bem pior. Enfrentar, por exemplo, Atlético-MG, Athletico-PR, São Paulo ou Vasco. A chance de se livrar de dois deles agora é certeza.