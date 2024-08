Com Estêvão e Luiz Henrique, Palmeiras e Botafogo estão escalados para jogo da Libertadores

Para o segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, Botafogo e Palmeiras estão com as escalações definidas. A partida acontece, às 21h30, desta quarta-feira (14), no Allianz Parque, em São Paulo. No jogo de ida, o Alvinegro venceu por 2 a 1 e precisa de apenas um empate para avançar. A equipe alvinverde, assim, tem que vencer o duelo por mais de dois gols de diferença.

Escalação do Palmeiras

Pelo lado do Alviverde, precisando reverter a desvantagem para seguir sonhando com o tetra, o técnico Abel Ferreira tinha algumas dúvidas na formação do time. A principal delas era no meio-campo: Zé Rafael ou Richard Ríos. Rony e Felipe Anderson também lutavam por um espaço no ataque. Mas o português optou pelos mais experientes.

Com isso, o Palmeiras vai à campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Richard Rios, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.