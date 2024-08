Cavani será baixa do Boca Juniors diante do Cruzeiro

O Boca Juniors não vai contar com sua principal figura ofensiva para o duelo da próxima quinta-feira (22), na Sul-Americana, diante do Cruzeiro. Em virtude de problema muscular, Edinson Cavani sequer viaja com o restante da delegação argentina para o embate no Mineirão.

Diante do San Lorenzo, no fim de semana, ele foi um dos poupados visando justamente o confronto continental. Entretanto, Cavani sentiu a questão muscular em uma das atividades no CT do Boca e vinha em observação por parte do departamento médico.

Uma dose de otimismo surgiu quando ele figurou na lista de relacionados para encarar o Cruzeiro. Mas, nessa quarta-feira (21), um boletim médico confirmou o problema do avante e acabou com as chances dele atuar na próxima quinta. A expectativa, aliás, é de que ele também não jogue no fim de semana, contra o Estudiantes, pelo Campeonato Argentino.

Nome que chegou repleto de expectativa após larga trajetória na Europa, no ano passado, Edinson Cavani demorou para desencantar no Boca Juniors. Se, em 2023, ele fez 16 partidas e apenas três gols, em 2024, ele assumiu verdadeiramente o protagonismo ofensivo. Ao longo de 25 jogos, são 17 tentos assinalados, sendo o artilheiro isolado da equipe na temporada.