Botafogo entrega presente para Leila Pereira no Allianz Parque

Pedro Martins, diretor do Glorioso, presenteou a mandatária do Palmeiras com uma camisa do clube carioca

Apesar da rivalidade dentro de campo, fora dele, o Botafogo deu o primeiro passo para amenizar o clima, principalmente com Leila Pereira, a mandatária do Alviverde.

Nesta quarta-feira (21), Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque, pelas oitavas final da Libertadores da América. No primeiro duelo, triunfo Glorioso por 2 a 1, o que força o Verdão a buscar a vitória diante do seu torcedor.

A ESPN flagrou Pedro Martins, diretor de futebol do clube carioca, presenteando Leila Pereira com uma camisa do Glorioso. Agradecida pelo gesto, a dirigente retribuiu com sorrisos e cumprimentos.

Vale citar, que o ambiente entre os dois clubes está ruim. Devido as acusações de manipulação de resultado a favor do clube paulista feitas por Jonh Textor, presidente SAF do Botafogo, o clima entre as partes azedou nos últimos tempos. Por conta disso, Leila Pereira não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro na semana passada.

