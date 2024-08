Botafogo encaminha empréstimo de Gustavo Sauer ao Cuiabá

Além de se movimentar nas chegadas de reforços para o restante da temporada, o Botafogo também está de olho nas saídas de jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Artur Jorge. É o caso do meia Gustavo Sauer, de 31 anos. O Alvinegro encaminhou o empréstimo do jogador ao Cuiabá.

Gustavo tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2025. Ele chegou a ser emprestado para o Caykur Rizespor, da Turquia, no ano passado, e retornou ao Botafogo em junho. Desde então, como a comissão técnica não contava com ele, vinha treinando em separado no Alvinegro.

Dessa forma, o meia vai voltar a atuar com o técnico Petit. Eles trabalharam juntos no Boavista, de Portugal, entre 2021 e 2022, ou seja, é um velho conhecido do treinador e pode ter mais oportunidades para jogar.