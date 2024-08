Bahia condenado a indenizar apresentadora da Globo; entenda o caso

Apresentadora Jéssica Senra teve seu nome divulgado em uma lista de pessoas que receberam dinheiro para falar bem do clube Crédito: Jogada 10

O Bahia pode ter que pagar R$ 80 mil à apresentadora Jéssica Senra, da TV Bahia, afiliada da TV Globo. A decisão, divulgada nesta quarta-feira (21), ainda cabe recurso. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O episódio refere-se ao “Caso Jabá”, no qual o Bahia divulgou uma lista em 2014 com nomes de jornalistas e empresas que teriam recebido dinheiro entre 2006 e 2013 para obter comentários favoráveis na mídia. O nome de Jéssica Senra estava na lista, com um valor de R$ 9.173,33. Na época, ela trabalhava na TV Itapoan, afiliada da Record na Bahia. Em resposta, Jéssica defendeu-se em seu programa, o Sociedade Alerta.

“Não recebi, não recebo e nunca recebi dinheiro de ninguém para falar bem. Quem me acompanha sabe que elogio quem merece e critico quando necessário, sempre com independência. Repudio qualquer tentativa de manchar minha honra ou prejudicar minha imagem profissional”, afirmou Jéssica. Ela também comentou questões pessoais relacionadas ao caso, dizendo: “Eu vou guardar essas questões para mim. Quem quiser saber pode me perguntar diretamente, mas me pague uma cerveja e a gente conversa”. O Bahia emitiu uma nota negando a participação de Senra no “Caso Jabá”. “Especificamente em relação à jornalista Jéssica Senra, não há registro de qualquer pagamento efetuado pelo clube”, dizia a nota.

O clube explicou que a divulgação não se referia a pagamentos, mas a uma “prestação de contas interna”. O caso na justiça O primeiro pedido de Jéssica, no entanto, teve resposta negativa. “Em razão da ausência dos requisitos para a responsabilidade civil, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, no valor de 15% sobre o valor dado à causa”, afirmou a decisão. A Primeira Câmara Cível do TJBA revisou o caso após apelação da apresentadora. A desembargadora Regina Helena Ramos Reis destacou que a divulgação do nome de Jéssica na lista foi imprudente e causou exposição indevida de sua vida privada.