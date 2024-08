Atlético de Madrid apresenta reforços para 2024/25 com festa no Metropolitano

Com investimento de R$ 1,1 bilhão, clube destaca as contratações de Julián Álvarez e estrelas brasileiras para o time feminino

O Atlético de Madrid organizou um grande evento no estádio Wanda Metropolitano, nesta quarta-feira (21), para apresentar os reforços dos times masculino e feminino para a temporada 2024/25. O destaque foi a contratação do atacante Julián Álvarez, comprado por até 80 milhões de euros (R$ 481 milhões) do Manchester City. O meio-campista Gallagher, ex-Chelsea, também foi apresentado.

Dessa maneira, o clube investiu mais de 183,5 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) em reforços nesta janela de transferências. Para o time feminino, as principais contratações foram as brasileiras Gio Queiroz, Luany, e a zagueira Lauren. Luany foi a primeira a pisar no gramado durante o evento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estou muito feliz de estar aqui, nesse estádio lindo, com essa torcida linda”, disse Lauren, que também destacou a honra de representar o Brasil e ser medalhista olímpica em Paris.