Após classificação do Atlético, Milito admite: ‘Mais difícil do que eu imaginava’

Técnico elogia empenho do San Lorenzo e valoriza esforço do Galo, que está entre os oito melhores da Libertadores 2024

O Atlético venceu o San Lorenzo por 1 a 0 e garantiu a vaga nas quartas de finais da Libertadores, para enfrentar o Fluminense, que eliminou o Grêmio, nos pênaltis. No entanto, o técnico Gabriel Milito admitiu que o confronto foi mais difícil do que imaginava e teceu elogios ao adversário argentino. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Copa Libertadores é muito difícil, quando mais avança, fica ainda mais difícil. Estamos agora entre os oito melhores. Não jogamos como habitualmente atuamos. Muito mérito do San Lorenzo, que fez uma eliminatória sensacional, no meu ponto de vista. Eu esperava uma eliminatória assim, parelha, dura, difícil, mas foi mais difícil do que eu imaginava. Isso tem a ver com o rival”, analisou.

“O importante foi ter passado e agora com tranquilidade é seguir melhorando. Vamos procurar encurtar as distâncias, com a dificuldade que oferecem os rivais e ver de que maneira podemos ver maiores e melhores soluções ao time.”, completou. Apesar das dificuldades, o técnico fez questão de valorizar a classificação de um a equipe que não teve a presença de Hulk, lesionado. De acordo com o comandante, o foco agora é analisar onde a equipe pode melhorar para a próxima fase, mas também celebrar por estar entre os oito melhores da competição. “Classificamos, que era o objetivo. Depois, analisaremos o que poderíamos ter feito melhor para ter mais controle do jogo. Os jogadores lutaram muito. Não é nada fácil estar entre os oito melhores da América. Por isso, dou muito valor à classificação”, explicou Milito.