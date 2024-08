STF responde a recurso da CBF sobre o título brasileiro de 1987

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou, nesta terça-feira (20), um novo recurso envolvendo o título do Campeonato Brasileiro de 1987. A ação, movida pela CBF, buscava o reconhecimento mútuo de Flamengo e Sport como campeões do torneio nacional, intitulado naquele ano de Copa União. A informação é do ge.

O recurso pela CBF é referente a uma resolução da própria entidade, publicada em 2011. Na época, a entidade máxima do futebol brasileiro reconheceu Flamengo e Sport como campeões brasileiros de 1987. Porém, Flávio Dino, ministro do STF e relator do caso, negou a sequência do pedido. De acordo com Dino, não cabe ao STF a análise do caso em questão.