Flamengo: Arrascaeta tem lesão muscular e não enfrenta o Bolívar

Por conta da lesão, Arrascaeta deve ser desfalque no Flamengo nas próximas duas semanas. Assim, a tendência é que não enfrente o Bahia no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana, em Salvador.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabi e Pedro. #CRF

