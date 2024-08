Yuri Alberto deve reforçar o Corinthians contra o RB Bragantino

O jogador tem evoluído rapidamente nos treinos de reabilitação desde a cirurgia feita para a retirada da vesícula. Nesta segunda (19), completa 18 dias do procedimento. O tempo de recuperação médio é de aproximadamente um mês. Contudo, como vem trabalhando normalmente, pode aparecer no embate contra o Massa Bruta.

Aliás, a recuperação de Yuri Alberto não pega o Corinthians de surpresa. No início do ano, o centroavante precisou de apenas sete dias para se recuperar de uma fratura na costela. O caso surpreendeu os médicos do Timão, que estipulava um prazo para retorno muito maior do que uma semana.

Yuri faz um trabalho especial com o fisiologista Gustavo Jorge há seis anos, desde quando começou no Santos. A ajuda do profissional faz com que o atacante evite contusões mais graves durante toda a sua carreira.

Agora, a expectativa é de que Yuri Alberto volte e esteja 100% para o embate contra o RB Bragantino. Afinal, apesar das críticas de uma parte da torcida, o camisa 9 é o artilheiro da equipe na temporada, com 16 gols. Além disso, soma mais três assistências no ano. Assim, seu retorno em um duelo de mata-mata cresce a esperança do corintiano em ver sua equipe avançar na Sul-Americana.