Vasco mira a contratação do atacante Jean Meneses, do Toluca

Dessa forma, o acerto será para um contrato de dois anos com possibilidade de estender o vínculo por mais seis meses. Afinal, reforçar o setor ofensivo é um dos desejos do Vasco nesta janela, assim como mais dois zagueiros e um volante, na reposição dos atletas que estão saindo.

Revelado nas divisões de base do Luis de Quillota, no Chile, Jean Meneses teve passagem pelo León, do México, com 22 gols e 20 assistências, em 152 partidas. Com a camisa do Toluca, o jogador soma 89 partidas, com 15 gols e 17 assistências, em três temporadas.

Por fim, vale lembrar que o clube carioca tem boa relação com os mexicanos desde a venda do atacante Pedro Raul, por US$ 5 milhões (R$ 24 milhões) em julho de 2023.