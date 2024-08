Tottenham leva gol de Vardy e fica no empate com recém-promovido Leicester

Pedro Porro marcou pelo Tottenham ainda no primeiro tempo, enquanto o eterno artilheiro Jamie Vardy salvou o Leicester da derrota, com gol também de cabeça na etapa final.

Quinto colocado na edição 2023/24 da Premier League, o Tottenham estreou com empate na atual temporada inglesa. Jogando fora de casa contra o recém-promovido Leicester, os times ficaram no 1 a 1, no King Power Stadium, nesta segunda-feira (19), pela rodada inaugural do Campeonato Inglês.

Começo forte, mas erros antigos…

O jogo era todo do Tottenham, que estreava o atacante Dominic Solanke (contratado por quase R$ 400 milhões). Assim, mesmo fora de casa, o time de maior investimento foi para cima e amassou o adversário em busca do gol. Não à toa, a equipe de Londres foi premiada com o tento de Pedro Porro, aos 29′. Son deu boa bola para Maddison, que cruzou na medida para o lateral português desviar de cabeça e anotar, então, 1 a 0.

Na etapa final, porém, erros antigos no time de Ange Postecoglou voltaram a acontecer e Vardy empatou o jogo. Aos 11′, a zaga do Tottenham cochilou e Fatawu achou lindo cruzamento para o camisa 9, artilheiro-mor do Leicester. Também de cabeça, o atacante teve a tranquilidade que lhe é peculiar para deixar tudo igual no marcador. O próprio Vardy teve a bola da virada nos pés, mas parou em Vicario.

Com o resultado, os times ficam praticamente juntos na tabela. O Tottenham é nono, com um ponto, enquanto o Leicester é o décimo, com a mesma pontuação. Os Foxes voltam a campo no sábado (24), quando fazem sua primeira viagem na temporada: vão a Londres para encarar o Fulham. Já os Spurs jogam em casa contra o Everton, também no sábado.