Seabra lamenta ‘apagão’ do Cruzeiro no primeiro tempo

Treinador reprova atuação do time na primeira metade do jogo e pede foco contra o Boca Juniors, da Argentina, pela Sul-Americana

O empate com o Vitória teve um sabor de derrota para o técnico Fernando Seabra. Apesar da reação no segundo tempo, o treinador do Cruzeiro lamentou a postura e a falta de competitividade da equipe na primeira etapa. Dessa forma, o comandante cobrou mais atenção e quer ver os jogadores mais combativos desde o início no duelo contra o Boca Juniors, da Argentina, na próxima quinta-feira (22), no Mineirão, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana.

“O primeiro tempo nos desagradou profundamente. É inadmissível o nosso desempenho. Estávamos preparados para os movimentos, mas não conseguimos envolve-los e nem quebrar pressão. Não podemos nos permitir perder em competitividade. Temos uma ideia de jogo para ter vantagem competitiva. Deixamos o adversário confortável e com controle do jogo. Sabemos que, em qualquer compromisso, mas em especial o próximo contra o Boca (Juniors), não podemos nos dar ao luxo de não competir”, disse.