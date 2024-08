Roger deixa Vitão no banco e detalha retorno do zagueiro ao Internacional

“O Vitão, a gente considera como uma contratação. Como ele frisou na semana anterior à sua saída, por bem ou por bem, as coisas vão se resolver. Para o bem da permanência dele, le nos ajudará. É um jogador em quem a gente deposita grandes expectativas. E ele se junta novamente a nós nesta jornada daqui para f=rente”, afirmou Roger Machado, antes do duelo contra o Atlético-GO.

O zagueiro Vitão retornou ao Internacional após uma negociação sem sucesso com o Betis, da Espanha. Contudo, atualmente, é provável que o atleta recomece no banco de reservas do time gaúcho, como ocorreu no jogo contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no último domingo (18).

Todavia, a tendência é que Vitão seja titular no jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (25), no estádio Beira-Rio. Assim, Roger resumiu o que pensa sobre Vitão:

“Mesmo sendo jovem, o Vitão é experiente, já rodou bastante. Ele sabe que essas circunstâncias vão acontecer. Enquanto a janela estiver aberta, as possíveis saídas e chegadas não vão influenciar no ambiente. Cabe a nós, internamente, tentar fazer com que isso tenha um impacto pequeno no grupo”, finalizou o técnico do Internacional.