Nonato revela incentivo de Thiago Silva no Fluminense: ‘Importância de cada um’

Volante lamenta empate, sem gols, com o Corinthians, e afirma que defensor pediu 'algo a mais' para sair do momento conturbado

“A gente sabe que talvez seja um momento conturbado, de certa forma. Mas como o Thiago Silva falou depois da partida (no vestiário)… Às vezes a gente tá um pouco mais abatido, tinha um ou outro ali um pouco mais cabisbaixo. Ele (pediu a palavra e) chamou a responsabilidade na roda, para conversar com todo mundo. Disse para levantar a cabeça, a importância de cada um. Que é o momento de dar aquele algo a mais, a gente reconhece isso. Queríamos que o torcedor soubesse disso também”, disse.

Após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, Nonato entrou no segundo tempo do empate, sem gols, entre Fluminense e Corinthians, no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor segue na zona de rebaixamento, e o atleta revelou as palavras de motivação de Thiago Silva no vestiário.

O jogador iniciou o confronto no banco de reservas, porém entrou em campo aos 24, do segundo tempo. Ele substituiu Facundo Bernal, que iniciou como titular devido à lesão de Martinelli, um edema ósseo no tornozelo direito. Sidnei Lobo, que substituiu o suspenso Mano Menezes, explicou a entrada do meio-campista, para dar ritmo de jogo, pensando no duelo com o Grêmio.

“Tornozelo é um negócio chato, tem que esperar desinchar um pouquinho. Não vai voltar zero dor. Mas estou bem melhor, vim aprimorando a parte física enquanto tratava com o nosso departamento médico. Me sinto bem, preciso pegar um pouquinho mais de ritmo, mas isso eu vou pegando com o tempo, entrando nos jogos. Acredito que eu esteja bem para jogar (contra o Grêmio)”, explicou Nonato.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no jogo de volta das oitavas da Libertadores, contra o Grêmio. Por fim, na ida, a equipe gaúcha venceu por 2 a 1, de virada, e o Tricolor carioca necessita vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal.