Fluminense formaliza interesse por lateral colombiano

A diretoria do Fluminense procurou oficialmente o Junior Barranquila para abrir conversa. O Tricolor, agora, aguarda uma resposta para saber quais são os valores necessários para que a negociação ocorra. O contrato de Gabriel Fuentes com o Junior Barranquilla vai até dezembro de 2025, o que facilitaria a negociação.

O Fluminense irá buscar uma opção para a lateral esquerda. O Tricolor tem interesse na contratação de Gabriel Fuentes, de 27 anos, do Junior Barranquilla, da Colômbia. Nesta segunda-feira, foi formalizado o interesse na contratação. A informação inicial foi do canal “Raiz Tricolor”.

Gabriel Fuentes foi titular em todos os jogos, os seis da fase de grupos e o primeiro do mata-mata contra o Colo-Colo. Nessas partidas, ele marcou um gol, deu uma assistência.

A investida do Fluminense no lateral-esquerdo, aliás, é por conta das ausências de Marcelo e Diogo Barbosa. Ambos estão lesionados. O primeiro, afinal, perdeu sequência após saída de Diniz e deve entrar no meio-campo com Mano Menezes. O segundo passou por cirurgia no joelho e só vai retornar entre 50 a 60 dias.