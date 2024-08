Ex-esposa denuncia Christian Cueva por violência doméstica

“Tratei-as com terapia. Tivemos uma relação de 13 anos, e acredito que os 13 anos foram de maus tratos físicos e psicológicos”, disse Pamela, que concedeu uma entrevista coletiva após o programa e afirmou que os filhos dela com o peruano sofreram indiretamente com os atos violentos de Cueva. A advogada dela acrescentou que um dos episódios foi presenciado pelas crianças. Ela também apresentou vídeos que comprovam as agressões contra a então esposa.



“Ele tem amigos desse tipo, temo pela minha vida e pela dos meus filhos”.

Ex-esposa detalha agressões e violência de Cueva