São Paulo emite comunicado sobre lateral Patryck

Neste domingo (18), Flaco López brilhou e o Palmeiras venceu São Paulo em clássico polêmico. O Verdão saiu com a vitória por 2 a 1. Apesar do placar, o lateral-esquerdo do Tricolor, Patryck Lanza, foi tema de muita preocupação. Afinal, ao disputar uma bola com Estêvão, ele caiu no gramado, sem consciência.

Assim que teve a queda, os jogadores pediram a entrada da ambulância. De acordo com a nota do São Paulo, o jogador foi para o hospital e encontra-se consciente. A tendência é que o jogador volte aos trabalhos ao longo da semana e fique à disposição do técnico Luis Zubeldía para o jogo da Libertadores da América. Na quinta-feira (22), o Tricolor encara o Nacional, pelas oitavas de final do torneio continental.

Vale citar que Patryck entrou na etapa inicial na vaga de Ferreira. Assim como o lateral, o atacante deixou o campo com lesão, mas não preocupa.