Relembre última vitória do Vasco no Heriberto Hülse

Cruz-Maltino venceu por 1 a 0 no último embate entre as equipes no estádio do Tigre, na Série B de 2022; relembre quem fez o gol Crédito: Jogada 10

O Vasco entra em campo neste domingo (18) para enfrentar o Criciúma, pela 23ª rodada do Brasileirão. E você, querido Joganauta, saberia dizer qual foi a última vez que o Cruz-Maltino venceu no Heriberto Hülse, casa do Tigre e palco de logo mais? Não faz tanto tempo assim! Foi exatamente no último confronto entre as equipes, em 2022, pela 17ª rodada da Série B. Na ocasião, vitória por 1 a 0 do Vasco, graças a um gol de Raniel, cobrando pênalti. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Rafael Paiva analisa relação com o elenco do Vasco: ‘Acreditam no que eu falo’ Após não ter conseguido o acesso em 2021, o Cruz-Maltino jogava a Série B pela segunda vez consecutiva. Desta vez, era o vice-líder, com 31 pontos, enquanto o Criciúma vinha na quinta posição, com 23, lutando pelo acesso.