Palmeiras x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (18/8), Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileiro. As equipes somam 38 pontos na tabela, com o Palmeiras ocupando o quarto e o São Paulo o quinto lugar pelos critérios de desempate. Os jogos do meio da semana, pela Libertadores, no entanto, devem condicionar as escalações das equipes, que podem poupar os principais jogadores. Mas se trata do Choque-Rei e nenhum deles vai puxar o freio. E para acompanhar este jogo, a Voz do esporte preparou grande cobertura, começando com o trasicional esquenta bem antes, às 14h30, sob o comando de Diego Mazur que também estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Rodrigo Seraphim fazendo os comentários e Guto Ablas com as reportagens. Não perca nada deste duelo entre Palmeiras e São Paulo acompanhando a cobertura da campeã do prêmio Aceesp-2023 como melhor mídia esportiva digital.