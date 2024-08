Marcos Braz fala sobre negociação entre Flamengo e Michael: ‘Adiantada’

Vice do clube praticamente sacramenta negociação fechada com o atacante, que fez sua última partida pelo Al-Hilal, no sábado

Marcos Braz falou sobre assunto “contratação” após a goleada do Botafogo contra o Flamengo, no Nilton Santos. O vice-presidente de futebol do Rubro-Negro confirmou o interesse do clube em Michael e disse que as negociações estão muito avançadas para sacramentar a contratação do atacante.

“Nós temos uma negociação que está muito adiantada, todos sabem que é o Michael. Ainda não está certo, porque ainda não está assinado. Eu só conto quando assina. Mas está muito adiantada”, declarou Marcos Braz.

Sonho antigo do Flamengo, o nome de Michael ganhou força dentro do clube nas últimas semanas. Antes mesmo de ser anunciado pelo Rubro-Negro, o atacante já realizou o último jogo pelo Al Hilal (SAU) no sábado (17) e, com isso, está livre no mercado. Deste modo, a expectativa é de que as partes cheguem a um denominador comum para sacramentar a negociação.