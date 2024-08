Leicester x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Após conquistar de forma dominante a Championship, o Leicester volta à Premier League determinado a evitar qualquer risco de rebaixamento. No entanto, perdeu o técnico que liderou sua campanha vitoriosa, Enzo Maresca, agora no Chelsea. Para substituí-lo, a equipe contratou Steve Cooper para esta temporada.

A temporada 2024/25 da Premier League chega ao fim de sua primeira rodada nesta segunda-feira (19), com a partida entre Leicester e Tottenham, às 16h (de Brasilília), no King Power Stadium, na cidade localizada na região de East Midlands, mais especificamente no Condado de Leicestershire.

No entanto, Cooper já enfrenta desafios na estreia. O treinador não poderá contar com seu principal atacante, Daka, que passou por uma cirurgia no calcanhar e ficará fora por um tempo. Além disso, sem Vardy, herói do título inglês de 2015/16, Mavididi será o titular no ataque dos Foxes. Outro desfalque confirmado é o de Coady.

Como chega o Tottenham

Na última rodada da Premier League passada, o Tottenham perdeu para o Manchester City, o que lhe custou a vaga na Champions League, mas também impediu o Arsenal, seu arquirrival, de conquistar o título inglês. Para esta temporada, os Spurs esperam brigar pelo tão desejado título, embora saibam que a competição será acirrada.

A grande novidade do Tottenham para a temporada, Solanke, deve começar como titular nesta segunda-feira. Porém, as condições de Richarlison e Forster ainda são motivo de preocupação para o técnico Ange Postecoglou. Uma ausência certa para o duelo contra o Leicester é, por fim, a de Bissouma, afastado por questões disciplinares.