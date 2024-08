Entenda a confusão entre os jogadores de Palmeiras e São Paulo

Zé Rafael e Rodrigo Nestor trocaram agressões nos vestiários do Allianz Parque logo depois da vitória do Palmeiras

Segundo as imagens divulgadas, o início da briga se deu logo depois do gandula do Palmeiras provocar os jogadores do São Paulo. A atitude foi uma resposta a comemoração dos são-paulinos, que provocaram a torcida Alviverde durante o gol de Luciano. Vale citar, que o camisa 10 do Tricolor pediu silêncio e deu uma voadora na bandeirinha de escanteio.

Neste domingo (18), Palmeiras e São Paulo protagonizaram um clássico quente no Allianz Parque . Com direito a expulsão e gol no último minuto, o Verdão levou a melhor por 2 a 1. Porém, toda a competitividade dentro de campo foi levado para fora dos gramados, pois uma grande confusão foi iniciada após o apito final do árbitro Raphael Claus.

Ao perceber que o clima começou a esquentar, os jogadores do Palmeiras tentaram proteger o gandula, mas sem sucesso. Os atletas das equipes começaram a trocar empurrões e o clima pegou fogo. Os seguranças do Alviverde entraram no gramado e a confusão só aumentava.

Na descida para os vestiários, Zé Rafael, do Palmeiras e Rodrigo Nestor, do São Paulo, voltaram a discutir e chegaram as vias de fato. O árbitro Raphael Claus viu as imagens disponibilizadas pelas câmeras, mas não anunciou nenhuma decisão de expulsar algum atleta.

Ânimos quentes com Palmeiras x São Paulo

Vale citar, que este não é o primeiro jogo entre Palmeiras e São Paulo que termina em confusão em 2024. No Paulistão, os rivais se enfrentaram no MorumBIS e a diretoria do Tricolor ofendeu a comissão técnica do Verdão de Abel Ferreira.