Botafogo e Inter empatam pelo Brasileirão Sub-20

Equipes, que apenas cumprem tabela, ficam no 1 a 1 no Rio Grande do Sul

Em partida atrasada da oitava rodada do Brasileirão Sub-20, Internacional e Botafogo empataram em 1 a 1, neste domingo (18). O duelo foi realizado na Morada dos Quero-Quero, em Alvorada (RS). Serafim abriu o placar para os visitantes aos 20 do segundo tempo, enquanto Victor Gabriel deu números finais s minutos mais tarde.

Com o resultado, as duas equipes seguem praticamente empatadas na tabela de classificação. O Botafogo encontra-se em 14º, com 19 pontos. Já o Colorado está uma posição, com um ponto a menos. A uma partida do fim da primeira fase do Brasileirão Sub-20, as duas equipes apenas cumprem tabela agora, afinal, não tem mais chances de vaga/título.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As 20 equipes enfrentam-se em turno único. Os oito primeiros avançam para o mata-mata da competição. Não há rebaixamento. O Brasileirão Sub-20 existe desde desde 2006, quando teve o próprio Inter como campeão. O Colorado, inclusive, também faturou a taça em 2013. Já o Botafogo ainda busca o primeiro título. O Cruzeiro é quem tem mais taças: três.