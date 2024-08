Artur Jorge valoriza goleada do Botafogo: ‘Muita entrega’

Treinador destaca atuação do time no segundo tempo, mas cobra eficácia devido aos gols perdidos na vitória sobre o Flamengo

“É uma vitória muito importante para nós, não só pelos três pontos, mas porque vencemos um rival que estava próximo na classificação. Fizemos um começo muito forte, um gol muito cedo, depois do gol não gostei muito por termos baixado muito a intensidade, ficamos muito desguardados em vez de continuar com nossa dinâmica ofensiva. Acabamos por uma desatenção, um erro, sofrer o gol”, iniciou Artur Jorge.

O Botafogo goleou o Flamengo neste domingo por 4 a 1 e retornou à liderança do Campeonato Brasileiro . Em entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge discordou da ideia de que mandou um time com “força máxima” a dias de um duelo eliminatório contra o Palmeiras, pela Libertadores.

Foco no Palmeiras

O Botafogo agora passa a mirar o jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. O clube carioca viaja para São Paulo com vantagem, tendo vencido por 2 a 1 na ida. Artur Jorge também projetou o duelo pelo torneio continental.

“É verdade que tivemos uma ascendente nesses jogos, em outros não tivemos. Temos que manter isso contra o Bahia, contra o Fortaleza, que são os próximos adversários. Temos que manter os pés no chão e objetividade no que fazemos. Os outros também têm seus objetivos e suas qualidades. A diferença entre as equipes é muito curta em pontuação. Nesse jogo (contra o Palmeiras), temos a vantagem e queremos nos classificar. Temos certeza que não vamos negociar a ambição e nem a combatividade. Se fizermos isso, ficamos mais perto de atingir o objetivo. Mas teremos pela frente um adversário fortíssimo que tem uma ambição natural de voltar a ganhar essa competição.

Preocupação com lesões

“Me preocupa desde abril, quando cheguei. Se não me engano, só fiz dois jogos com uma semana inteira de trabalho. A sequência tem sido essa. Isso já não é assunto para mim. Se eu gostaria de ter mais tempo para trabalhar? Claro que sim. Hoje temos toda a gente disponível, temos mais dois dias para voltar a competir em um jogo de exigência máxima”, disse o técnico.