Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (18/8), às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes somam 38 pontos na tabela de classificação da competição, com o Palmeiras ocupando o quarto e o São Paulo o quinto lugar pelos critérios de desempate. Os jogos do meio da semana, pela Libertadores, no entanto, devem condicionar as escalações das equipes. A tendência, portanto, é que nem o alviverde nem o tricolor entrem em campo com força máxima.

Zé Rafael, Felipe Anderson e Estêvão, que poderiam ser titulares, foram poupados no confronto contra o Botafogo devido a problemas físicos recentes. Para complicar, Mayke está lidando com dores musculares, e Dudu ainda não recuperou plenamente sua forma física. Além disso, Murilo será desfalque confirmado no clássico, já que foi expulso contra o Flamengo.

Como chega o São Paulo

Assim como seu vizinho Palmeiras, o São Paulo chega para o confronto do Campeonato Brasileiro com um olho na Libertadores. No entanto, a situação do Tricolor é um pouco mais confortável, pois a equipe empatou sem gols com o Nacional na última quinta-feira e agora precisa apenas de uma vitória simples em casa para garantir a vaga.

Ainda durante a coletiva em Montevidéu, Luis Zubeldía não falou sobre a possibilidade de rotação no time para o domingo, pois afirmou que ainda era cedo para tomar decisões, A única certeza, no entanto, é que Zubeldía não estará à beira do gramado, pois cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.