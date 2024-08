Jogador inglês do Lille vai às pressas para o hospital após entrada perigosa

Meio-campista do time francês, Angel Gomes é atingido por Amadou Koné, do Reims, caiu desacordado no gramado e precisou de longo atendimento

A vitória do Lille por 2 a 0 sobre o Reims, fora de casa, na rodada inaugural do Campeonato Francês, neste sábado (17), contou com um momento de apreensão. Isso porque o meio-campista inglês Angel Gomes, do Lille, sofreu uma entrada perigosa logos nos primeiros minutos da partida. Ele caiu desacordado no gramado e a situação causou preocupação nos seus companheiros de profissão.

A única informação que clube francês anunciou foi que o meio-campista já havia recuperado a consciência quando deixou o estádio. Depois do término do duelo, o presidente do Lille, Olivier Letáng, afirmou que as primeiras notícias do hospital são positivas. Apesar disso, ele passará a noite internado para a realização de novos exames e em observação.

“Angel Gomes está muito bem, mas vamos esperar para ver como ele passa a noite, com seus exames complementares, para dizer que temos um ‘final feliz’ definitivo”, detalhou o mandatário.

Jogador do Lille causa comoção nos companheiros e torcida adversária

O episódio impactante causou a comoção na torcida adversária que passou a gritar o nome do jogador inglês. Além disso, o aplaudiram depois de ter sido retirado de campo em uma demonstração de apoio. Importante destacar que a ocorrência causou uma paralisação de 28 minutos. A primeira etapa teve 34 minutos de acréscimos e antes do término dele, Bafode Diakité marcou o primeiro gol do Lille. Na comemoração, o zagueiro exibiu a camisa 8 de Angel Gomes para homenageá-lo. Jonathan David anotou o segundo gol já aos 47 minutos do segundo tempo.