Internacional x Botafogo (sub-20): onde assistir e escalações

Afinal, o Colorado é o 17º colocado, com 17 pontos, e o Glorioso aparece na 15ª posição, com um ponto a mais. Os dois times, aliás, não têm chances de classificação para as quartas de final.

Internacional e Botafogo se enfrentam neste domingo (18), às 15h (de Brasília), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS). Trata-se de jogo atrasado pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. As duas equipes chegam em bom momento para o confronto, embora estejam na parte inferior da tabela.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do canal SporTV, na TV fechada.

Como chega o Internacional

Após a derrota para o arquirrival Grêmio por 2 a 0 no Brasileirão sub-20, o Inter emplacou uma sequência positiva de quatro jogos. No caso, com três vitórias e um empate com o Fluminense no seu último compromisso. A expectativa é a de que o 11 inicial do duelo passado vá novamente a campo, já que o treinador Pablo Fernandez não sofrerá com desfalques.

Como chega o Botafogo

O Glorioso vem de dois triunfos consecutivos na competição, sobre Santos e Atlético. Além de uma goleada aplicada por 4 a 0 sobre o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Com o desempenho e resultado positivos sobre o Galo por 3 a 0, a tendência é a de que o técnico Carlos Leiria repita o time titular deste duelo.