Fluminense e Corinthians se unem para homenagear Silvio Santos

Silvio Santos foi tema de homenagem nas redes sociais de Fluminense e Corinthians antes de a bola rolar no Maracanã Crédito: Jogada 10

Neste sábado (17), Fluminense e Corinthians se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes de a bola rolar, ambos se uniram nas redes sociais para homenagear Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, que faleceu aos 93 anos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na postagem que foi compartilhada nas redes dos clubes, o comunicador foi lembrado por ser torcedor do Fluminense e Corinthians. Nascido no Rio de Janeiro, ele adotou o Tricolor para ser o seu time do coração. Porém, ao mudar para São Paulo, escolheu o Corinthians para ser o seu time na cidade.

Vale citar, que além dos rivais desta noite no Maracanã, outros clubes ao longo do dia homenagearam o maior comunicador da históra da televisão brasileira com posts em suas redes sociais. Confira a postagem de Fluminense e Corinthians: Nascido no Rio de Janeiro e torcedor do Fluminense, Silvio Santos sempre demonstrou admiração também pelo Corinthians.