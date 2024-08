Atlético x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Cesar Tavares narra este duelo pelo Brasileirão entre o Galo, que entra com mistão e os cuiabanos, que buscam sair do Z4

Atlético e Cuiabá abrem a 23ª rodada do Brasileirão, neste sábado (17/8), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo briga pela vitória para seguir na luta pelo G6, enquanto o Dourado quer encerrar a sequência negativa e iniciar recuperação para sair da zona de rebaixamento. O time cuiabano tenta a primeira vitória neste confronto contra o Galo, já que nos sete jogos anteriores, perdeu seis e empatou um. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida, com um pré-jogo que começa às 14h30. No que a bola rolar, a narração estarpá com Cesar Tavares, que também comanda a Jornada Esportiva.

O premiado Cesar Tavares está no comando e na narração. Mas a cobertura da Voz ainda conta com Letícia D’Almeida nos comentários e as reportagens de David Silva. Não perca nenhum detalhe deste Atlético Mineiro x Cuiabá clicando na arte acima a partitr das 14h30.