Após derrota, Renato Gaúcho garante: ‘Não estou preocupado com Brasileirão’

”Não estou nem um pouco preocupado com o Brasileirão. Eu confio totalmente no meu grupo. Eu falei pra vocês que iríamos sair tranquilamente daquela situação e estamos saindo. Só não estamos mais acima da tabela justamente porque a gente está em três competições”.

O Grêmio não jogou bem na derrota por 2 a 0 para o Bahia neste sábado (17) , no Alfredo Jaconi, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, técnico Renato Gaúcho em entrevista coletiva afirmou que não está preocupado com o Campeonato Brasileiro e que confia no seu elenco.

Gustavo não iniciou entre os titulares no confronto contra o Bahia, mas entrou no intervalo do jogo. Dessa forma, foi um dos responsáveis pela melhora da equipe, que no primeiro tempo, quase não conseguiu teve nenhuma oportunidade no ataque.

