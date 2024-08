Torcedores notam Tite pedindo segurança após jornalista ser empurrada em coletiva

Repórter Raisa Simplicio estava trabalhando no Maracanã, quando um comunicador boliviano a empurrou sendo observado pelo técnico do Flamengo

O Flamengo venceu o Bolívar no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores por 2 a 0. Luiz Araújo e Léo Pereira anotaram os gols da partida disputada no Maracanã. Contudo, durante a entrevista coletiva do técnico Tite, um episódio inusitado chamou atenção dos presentes.

A jornalista Raisa Simplicio foi empurrada por um comunicador boliviano. Isso gerou uma resposta do treinador rubro-negro, que pediu maior atenção e mais segurança no Maracanã, além de uma intervenção da Conmebol. O comandante estava acompanhado do goleiro Rossi durante a coletiva.

