Rennes vai pagar quantia milionária para avançar por Fabrício Bruno, do Flamengo

Na busca pela contratação de Fabrício Bruno, o Rennes, da França, sugeriu realizar uma manobra de mercado para concluir o negócio. De acordo com o “ge”, o clube francês aceitou arcar com os custos do mecanismo de solidariedade referente aos direitos de Cruzeiro e Chapecoense, times onde o zagueiro atuou antes de completar 21 anos.

Cenário diferente do West Ham

O jogador já acertou as bases salarias de contrato com o clube francês. Ou seja, caso o negócio de fato aconteça, não deverá ocorrer o mesmo cenário das negociações com o West Ham, da Inglaterra. Na ocasião, o Flamengo acertou os termos da venda com o clube inglês, mas o zagueiro não chegou a um acordo contratual, o que fez a transferência não acontecer.

