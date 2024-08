Rafael Paiva analisa relação com o elenco do Vasco: ‘Acreditam no que eu falo’

O Vasco mudou da água para o vinho sob o comando do técnico Rafael Paiva. Afinal, é inevitável destacar, que a equipe carioca avançou às quartas da Copa do Brasil e já almeja voos maiores no Campeonato Brasileiro. Até o momento, o comandante não foi efetivado, porém os números chamam a atenção da torcida e da diretoria.

“A gente trata todo jogo como final desde o meu primeiro jogo. Até porque eu estava de uma forma mais interina, então não sabia quando seria o último jogo. Isso ajudou muito a gente estar com nível de concentração altíssimo. Agora que estou mais estabilizado, ter a confiança do grupo facilita muito para construir o jogo sempre em busca da vitória”, disse Rafael Paiva em entrevista ao portal ge.

Relação com o elenco e bons números

Em um recorte só com os números sob a batuta do treinador, o Vasco tem a quarta melhor campanha do Brasileirão. Ele, então, comandou o time em 11 partidas, com seis vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento de 60,6%. No total, já esteve à beira do campo em 17 partidas, porém não pensa na efetivação, mas sim nas partes do processo.

“Já são 17 jogos, então encaro como um processo. Consigo visualizar mais jogos pela frente, mais o final do ano. Eu tenho buscado ser assim na minha cabeça, trabalhando não só para o próximo jogo, mas pensando mais para a frente. Na minha cabeça, tem sido assim para construir da melhor maneira nosso rendimento nas competições”, analisou.